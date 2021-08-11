"По моим оценкам, известие об ограничениях было слишком рано обнародовано, оно, да, вызвало раздражение. С другой стороны, мы должны готовиться к осеннему сезону и не можем избежать выбора между строгим карантином абсолютно для всех и карантином для тех, кто не привился", - завила в среду радиостанции LRT radijas председатель Сейма.
Она отметила, что выбранный путь - дать больше свобод привившимся - верный, однако некоторые ограничения она не поддерживает, от них позже отказались. Это ограничения на посещение медучреждений и поездки на общественном транспорте.
Однако, по ее словам, необходимо было "более жесткое сообщение" от правительства, так как мягкие меры не были эффективными.
Правительство в среду намерено решить вопрос об ограничениях для непривитых.
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