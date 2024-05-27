Спикер Сейма и ее коллеги из ЕС призывают спикера парламента Грузии отменить закон об "иностранном влиянии"

"Мы обеспокоены последними решениями Грузии, поскольку ваши действия противоречат ценностям и принципам, которыми вы обязались руководствоваться и которые являются основой членства в ЕС. (...) Этот закон направлен на то, чтобы заставить замолчать средства массовой информации и организации гражданского общества, которые играют жизненно важную роль в демократическом обществе и помогают Грузии двигаться в сторону ЕС", - говорится в обращении, подписанном главами девяти парламентов стран ЕС.
По мнению политиков, принятый закон также направлен против общества Грузии, попирает его гражданские права и поощряет насилие.
"Мы призываем к отмене этого закона, началу осмысленного, инклюзивного диалога с организованным гражданским обществом и гражданами. Мы также призываем к уважению фундаментальных ценностей, сохраняя право людей на собрания, а также к прекращению насилия в отношении мирных демонстрантов и их запугивания", - говорится в письме.
Несмотря на несколько недель массовых протестов, 14 мая парламент Грузии принял противоречиво оцениваемый закон об "иностранном влиянии".
В третьем, окончательном чтении за "российский закон" проголосовали 84 законодателя, против – 30. Закон был принят, несмотря на продолжающиеся протесты возле здания парламента и предупреждения Брюсселя о том, что этот шаг подорвет стремление Тбилиси вступить в Европейский союз.
Согласно законопроекту, неправительственные организации и каналы СМИ, получающие более 20 проц. финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранного государства".
Россия с целью борьбы с инакомыслящими также приняла аналогичный закон.
Закон был принят, несмотря на постоянные протесты возле здания парламента и предупреждения Брюсселя о том, что этот шаг подорвет заявку Тбилиси на вступление в Европейский союз.