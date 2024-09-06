Спикер Сейма: главное – сохранить соглашение по внешней политике и безопасности

„Мы участвуем в предвыборной кампании в Сейм. (...) Я бы сказала, что сохранение широкого консенсуса в сферах нашей внешней политики и безопасности является главным вызовом этого избирательного цикла, и я уверена, что мы сохраним его, независимо от того, будет ли исход выборов благоприятствовать левым или правым“, - на конференции Futurescape 2024 сказала политик.
По мнению В. Чмилите-Нильсен, важнейшая задача политика сегодня – не принимать решения, которые сдерживают экономический рост нашей страны и усложняют ситуацию для бизнеса.
„Если шахматы – гармоничная игра, управляемая правилами и логикой, то в политике часто недостаточно и того, и другого. Но если и есть что-то, что политики должны обеспечить в эти времена перемен и неопределенности, так это правила, логика и предсказуемость. Как либерал я бы добавила: придерживайтесь классической клятвы Гиппократа – не навреди. Особенно при принятии законов, затрагивающих бизнес-среду“, - сказала спикер Сейма.
В пятницу в Вильнюсе, в Национальном драматическом театре, проходит международная конференция Futurescape 2024, на которой обсуждаются темы геополитики и экономических перспектив будущего. Организатором конференции выступает ассоциация Investors’ Forum (Форум инвесторов). В мероприятии принимают участие известные представители бизнеса, финансов, науки и политики.