Спикер Сейма: если бы соседние государства изолировали народ Беларуси, это была бы победа Лукашенко и Путина

"Мне кажется, что вся эта история с "Вагнер", я бы сказала, пропаганда "Вагнер", попытка запугать соседей вполне успешна", - в среду радиостанции Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.
"Однако одна из ее целей – изолировать народ Беларуси, свободолюбивых людей, бегущих от режима Лукашенко, и фактически побудить соседние страны отгородиться от Беларуси. Я думаю, что это была бы большая победа Лукашенко, а заодно и Путина, если бы соседние поддались бы этому", - сказала глава парламента.
Спикер Сейма подчеркнула, что европейская и демократическая Беларусь является "жизненным интересом Литвы". Поэтому, по ее мнению, Вильнюс должен продолжать прилагать усилия, помогая белорусской оппозиции.
"Жизненный интерес Литвы состоит в том, чтобы соседом была Беларусь – не управляемая режимом Лукашенко, а европейская, демократическая. Я верю, что в будущем это произойдет. Поэтому мы прилагали к этому много усилий – и я думаю, что мы должны продолжать это", - сказала политик.
Поэтому В. Чмилите-Нильсен не считает, что и новейшие данные Департамента миграции, свидетельствующие о том, что почти 1 тыс. проживающих в стране граждан Беларуси, признанных угрозой безопасности, должны стать поводом для пересмотра принципов национальной политики.
"То, что около тысячи человек, по мнению служб, представляют угрозу – безусловно, сигнал, который может свидетельствовать о том, что не все было должным образом проанализировано в самом начале, когда выдавались виды на жительство. Важно, что в этом месте речь не идет о вмешательстве политиков – службы анализируют угрозы, оценивают их, может быть, появились какие-то ранее неизвестные угрозы", - считает спикер Сейма.
"На мой взгляд, это не повод кардинально пересматривать нашу политику в отношении белорусской диаспоры", - заверила она.
По данным Департамента миграции, с конца ноября 2022 года, когда на граждан России и Беларуси была возложена обязанность заполнять специальную анкету и излагать свое отношение к российской агрессии в Украине, 1 164 гражданина этих стран были признаны угрозой безопасности страны. Из них 910 – белорусы, 254 – россияне.