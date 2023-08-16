Спикер Сейма: если бы соседние государства изолировали народ Беларуси, это была бы победа Лукашенко и Путина

"Мне кажется, что вся эта история с "Вагнер", я бы сказала, пропаганда "Вагнер", попытка запугать соседей вполне успешна", - в среду радиостанции Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Однако одна из ее целей – изолировать народ Беларуси, свободолюбивых людей, бегущих от режима Лукашенко, и фактически побудить соседние страны отгородиться от Беларуси. Я думаю, что это была бы большая победа Лукашенко, а заодно и Путина, если бы соседние поддались бы этому", - сказала глава парламента.

Спикер Сейма подчеркнула, что европейская и демократическая Беларусь является "жизненным интересом Литвы". Поэтому, по ее мнению, Вильнюс должен продолжать прилагать усилия, помогая белорусской оппозиции.

"Жизненный интерес Литвы состоит в том, чтобы соседом была Беларусь – не управляемая режимом Лукашенко, а европейская, демократическая. Я верю, что в будущем это произойдет. Поэтому мы прилагали к этому много усилий – и я думаю, что мы должны продолжать это", - сказала политик.