"До сих пор трудно понять, почему бытует столь стойкое убеждение, что любимое занятие, работа или карьера женщины не является частью ее реальной жизни, а является лишь дополнением к основным обязанностям, а когда речь идет о необходимости создания больших условий для того, чтобы мужчины могли совмещать свои карьерные и семейные обязанности, реакции гораздо более негативные", - сказала председатель Сейма на конференции "Права женщин в Литве 2022", которая состоялась в Сейме в понедельник.

"Что уж говорить о более серьезных изменениях, которые рискуют нарушить устоявшийся баланс сил в обществе. Даже если эта угроза только воображаемая, как, например, в случае со Стамбульской конвенцией, о которой многие в Сейме и вне Сейма сказали и сегодня на вопрос ответили бы также, - что действительно не время решать этот вопрос, когда идет война в соседней стране, забывая, что сама Украина, которая защищается от агрессии, уже ратифицировала Стамбульскую конвенцию", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По мнению председателя Сейма, Украина, ратифицировавшая Стамбульскую конвенцию, четко осознала, насколько уязвимы женщины перед лицом кризисов и насколько важно необратимо, по ее словам, ценностно интегрироваться в западный мир.

"Поэтому очевидно, что еще многое нужно сделать, чтобы женщины могли свободно реализовывать себя без дискриминации во всех выбранных ими сферах жизни", - добавила она.