"Еврокомиссия все еще готовит свои рекомендации, санкции Литвой применяются в полном объеме, ведутся консультации, переговоры и мы стараемся защитить интересы Литвы. (…) Я думаю, что рекомендации Еврокомиссии будут объявлены в скором времени", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.
Председатель Сейма отмечает, что Литва является надежным союзником, поэтому, по ее словам, естественно, что страна учитывает мнение партнеров.
"В настоящее время санкции применяются в полном объеме, новый пакет вступил в силу 10 июля, естественно, что Литва, будучи членом Евросоюза, учитывает мнение союзников и партнеров, является надежным членом разных наших союзов. И я считаю нормальным, что мы ведем переговоры и консультации с Еврокомиссией", - добавила она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Некоторые поликлиники Литвы уже вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом
COVID–19 возвращается, во всей Европе фиксируется новая...
Спецэфир Delfi: как защититься от кибератак российских хакеров?
C июня на литовские госучреждения и предприятия...
Выясняется, кого жители Литвы хотят видеть на посту президента
12 июля - это день, когда действующий президент Литвы...
Известный журналист такого в Паланге не видел почти 10 лет: это самое плохое лето
В Паланге сейчас отдыхает журналист портала Delfi Ориюс...
Пандемия может вернуться с новой силой: будут ли в Литве вводить жесткие ограничения?
В Литве снова увеличивается число заражений COVID-19....