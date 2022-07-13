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Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что в настоящее время Еврокомиссия все еще готовит свои рекомендации относительно реализации санкций в отношении калининградского транзита и, по ее словам, разъяснение должно быть объявлено в ближайшее время.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Julius Kalinskas

"Еврокомиссия все еще готовит свои рекомендации, санкции Литвой применяются в полном объеме, ведутся консультации, переговоры и мы стараемся защитить интересы Литвы. (…) Я думаю, что рекомендации Еврокомиссии будут объявлены в скором времени", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.

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Председатель Сейма отмечает, что Литва является надежным союзником, поэтому, по ее словам, естественно, что страна учитывает мнение партнеров.

"В настоящее время санкции применяются в полном объеме, новый пакет вступил в силу 10 июля, естественно, что Литва, будучи членом Евросоюза, учитывает мнение союзников и партнеров, является надежным членом разных наших союзов. И я считаю нормальным, что мы ведем переговоры и консультации с Еврокомиссией", - добавила она.

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