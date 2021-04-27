aA
От имени группы депутатов спикер Виктория Чмилите-Нильсен предложит парламенту Литвы принять резолюцию по случаю 230-й годовщины Конституции 3 мая.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Andrius Ufartas

3 мая 1791 года четырехлетним сеймом, сословно-представительным органом Речи Посполитой — личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского была принята Конституция – первая письменная Конституция в Европе. Согласно проекту резолюции, это было ясным выражением политического суверенитета. "Конституция была ясным выражением политического суверенитета, демонстрация независимости от соседских сил и призыв к восстановлению Речи Посполитой", – сказано в проекте.

В нем отмечается, что принятие Конституции 3 мая показало политическую ответственность польской и литовской элиты и победу новаторского общественного строя.

"Эти ценности четырехлетний сейм принял 20 октября 1791 г", – сказано в проекте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве открылись спортклубы: сначала обещают более низкие цены (13)

Вильнюсцы , истосковавшиеся по занятию спортом, в...

Глава Минздрава: есть две Литвы – черная и вся остальная (24)

Глава Минздрава Арунас Дулькис во вторник утром в...

Россия-Украина: учения закончились, война продолжается (34)

Небывалое, до 150 000 личного состава, накопление...

Коронавирус в Литве: 1031 новый случай, скончались 13 человек (4)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1031 новый случай...

В Литве бьют в набат: если изменят закон, квартира среднего класса в Вильнюсе подорожает на 25 000 евро (7)

В парламенте Литвы рассматривают проект поправок к...