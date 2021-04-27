3 мая 1791 года четырехлетним сеймом, сословно-представительным органом Речи Посполитой — личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского была принята Конституция – первая письменная Конституция в Европе. Согласно проекту резолюции, это было ясным выражением политического суверенитета. "Конституция была ясным выражением политического суверенитета, демонстрация независимости от соседских сил и призыв к восстановлению Речи Посполитой", – сказано в проекте.
В нем отмечается, что принятие Конституции 3 мая показало политическую ответственность польской и литовской элиты и победу новаторского общественного строя.
"Эти ценности четырехлетний сейм принял 20 октября 1791 г", – сказано в проекте.
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