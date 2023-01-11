"Никого не должно удивлять, что именно 13 января поднимаются такие волны, видимо, тут не подберешь красивое слово, но со дна поднимаются истории, направленные на очернение, унижения памяти наших героев, это попытки причинить боль близким погибших, очернить тех людей, которые завоевали нам независимость (...)", – сказала в интервью Žinių radijаs спикер.

В преддверии 13 января соратники Палецкиса снова повторяют те же тезисы, пытаясь унизить память о героях Литвы. Однако Чмилите-Нильсен считает, что ответы на все вопросы давно даны, а литовское общество достаточно зрелое, чтобы устоять перед пропагандой соратников Палецкиса.

"Но, я думаю, что с одной стороны, как общество мы достаточно зрелые, все ответы на вопросы давно получены, мне кажется, что никакого серьезного влияния эти действия не могут возыметь, наше общество уже находится на другом этапе", – сказала политик.

"Другой момент, это надо расценивать как знак, что все еще есть такие силы, которые хотят вызвать хаос, хотят раздора в обществе и делают это, как мне кажется, не очень качественно. А в тех случаях, когда деятельность направлена против государства, это уже поле действия не политиков, а служб", – прибавила спикер.