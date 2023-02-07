Спикер парламента признала: в ту пятницу я говорила с Шимоните

Чмилите-Нильсен неохотно отвечала на вопросы журналистов о том, с кем она встречалась 20 января после встречи с генпрокурором Нидой Грунскене. Однако потом сказала, что встречалась с премьер-министром.

"Да, у меня была встреча с Ингридой Шимоните. После того как мне была предоставлена информация без упоминания фамилий", – сказала она, заверив, что с Шимоните об этом не говорила.

Спикер также заверила, что ей материалы расследования не были предоставлены.

"Мне была дана информация без упоминания личности, поэтому естественно, что из моего кабинета не могло быть утечки информации, которой я не располагала. Мне имя и фамилия депутата не были названы, это не упоминалось. Генпрокурор об этом не раз говорила, это подтверждаю и я", – сказала Чмилите-Нильсен.

"Мне не были указаны и конкретные статьи Уголовного кодекса, никакой конкретной информации мне не представили. Итак, я не получала информацию по расследованию", – повторила политик.

Спикер уточнила, что генпрокурор указала ей, что речь идет об одном депутате, которого подозревают в совершении тяжкого преступления.

Чмилите-Нильсен сказала, что на все вопросы она ответит в четверг на внеочередном заседании парламента.