Спикер парламента – о статусе Витаутаса Ландсбергиса: этот вопрос давно надо было решить

"Это один из тех вопросов, которые давно надо было решить. Я надеюсь, сегодня парламент проголосует и подтвердит, что у страны был глава в тот сложный период не только де-факто, но и де-юре", – сказал журналистам спикер.

По ее словам, у оппозиции по этому вопросу нет единого мнения.

"У оппозиции разные мнения. Видимо, есть такие люди, которые не поддерживают из принципа – я не знаю, изменят ли они свою позицию. Больше всего, конечно, хотелось бы, чтобы такие вопросы решались путем консенсуса и получили широкую поддержку, однако, видимо, мнения будут разными. Сегодня во время дискуссии увидим", – прибавила Чмилите-Нильсен.