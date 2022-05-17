Спикер парламента – о статусе Витаутаса Ландсбергиса: этот вопрос давно надо было решить

"Это один из тех вопросов, которые давно надо было решить. Я надеюсь, сегодня парламент проголосует и подтвердит, что у страны был глава в тот сложный период не только де-факто, но и де-юре", – сказал журналистам спикер.
По ее словам, у оппозиции по этому вопросу нет единого мнения.
"У оппозиции разные мнения. Видимо, есть такие люди, которые не поддерживают из принципа – я не знаю, изменят ли они свою позицию. Больше всего, конечно, хотелось бы, чтобы такие вопросы решались путем консенсуса и получили широкую поддержку, однако, видимо, мнения будут разными. Сегодня во время дискуссии увидим", – прибавила Чмилите-Нильсен.
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