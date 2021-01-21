Соответствующее обращение несколько месяцев назад подписали больше 700 деятелей культуры 700, они просили изменить состав комитета по культуре и не включать в него скандально прославившегося депутата Пятраса Гражулиса. Поскольку никакого ответа они не получили, это обращение получило публичную огласку.

Спикер парламента у себя в социально сети написала, что с трудом представляет себе, в каком комитете может работать Гражулис.

"Если откровенно и искренне, я с трудом представляю себе, в каком комитете может работать такой политик, как Пятрас Гражулис. Но избиратели выбрали его, это их воля, я ее уважаю, как и волю каждого избирателя", – сказала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, парламент лишил Гражулиса иммунитета. Чмилите-Нильсен сказала, что она не уполномочена менять состав какого-либо комитета.

"В противном случае мы не могли бы называть парламент демократическим. У нас в парламенте есть ясные и справедливые принципы – каждая фракция получает квоту на участие в комитетах, кого и куда делегировать, решает фракция. Гражулиса делегировала Смешанная фракция, это вопрос ее ответственности", – подчеркнула спикер.

Она согласилась со словами представителей культуры, что такой политик, как Гражулис "не делает чести ни культуре, ни парламенту, ни Литве".

"Но это не первый и, наверное, не последний политик, деятельность и заявления которого не делают чести нашей стране. Такова цена демократии. Мы ее защищаем законными средствами. А избиратели решают, кто достоин стать депутатом", – писала спикер.

"Я поговорю с членами Смешанной фракции. Но это не будет и не может быть указанием менять состав комитета", – продолжила она.