Спикер парламента Литвы: сегодня все мы - украинцы

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Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, поздравляя жителей с 11 марта, сказала, что в этом году праздник отличается от того, что было прежде.

"Это заставляет нас иначе оценить путь к государственности нашей страны, само государство", – сказала 11 марта спикер.

Она обратила внимание на то, что продолжается пандемия, хотя ее влияние ослабевает.

"Но внезапно пришло еще одно испытание, коснувшееся и нас, однако напрямую - трагически и болезненно наших братьев и сестер украинцев – война. Сейчас, когда я говорю, в Украине проливается кровь", – сказала спикер.

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В время ее выступления минутой молчания почтили память жертв войны в Украине.

"Агрессия как смертельная бацилла душит свободный народ, свободную страну. Поэтому сегодня все мы - украинцы, поскольку в наших жилах течет кровь свободы", – сказала она.

"Весна 2004 года стала для нас решающей с точки зрения евроатлантической интеграции", – сказала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, Литва сейчас – безопасна как никогда ранее.

"Это огромная ценность, особое значение которой мы чувствуем сейчас, перед лицом агрессии в Украине. Именно поэтому мы чувствуем обязательство перед теми, кому по разным причинам повезло больше чем нам", – сказала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, надо делиться своей "историей успеха, свидетельствующей об эффективной безопасности отдельной страны возможной только в системе международной безопасности".

"Мы должны дорожить тем, что у нас нет. В основном – благодаря 11 марта. Мы должны ценить то, чего добились и этим гордиться. Мы должны быть готовы ее защитить", – прибавила спикер.

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