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Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен оценила отказ члена Партии труда предпринимателя Антанаса Гуоги от депутатского мандата. Глава парламента сказала, что принятое Гуогой решение показало, что в политике ему не место.
Antanas Guoga
Antanas Guoga
© Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova, Džoja Gunda Barysaitė)

"Я думаю, что этот человек своими действиями показал, что в политике ему не место. Жаль, что избиратели не поняли этого раньше", – сказала Чмилите-Нильсен Žinių radijаs в среду.

"Но в данном случае, по списку придет другой член Партии труда, поэтому ни фракция не уменьшится, ни парламент", – прибавила она.

Напомним, что Главизбирком во вторник сообщил, что Гуога намерен отказаться от мандата.

Сам Гуога сказал, что решил отказаться от мандата потому, что с "трудовиками", по его словам, невозможно осуществить данные перед выборами обещания обществу.

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