"Я думаю, что этот человек своими действиями показал, что в политике ему не место. Жаль, что избиратели не поняли этого раньше", – сказала Чмилите-Нильсен Žinių radijаs в среду.
"Но в данном случае, по списку придет другой член Партии труда, поэтому ни фракция не уменьшится, ни парламент", – прибавила она.
Напомним, что Главизбирком во вторник сообщил, что Гуога намерен отказаться от мандата.
Сам Гуога сказал, что решил отказаться от мандата потому, что с "трудовиками", по его словам, невозможно осуществить данные перед выборами обещания обществу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: 13 января всегда будет напоминать о том, что гражданская сила - не фикция (29)
13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская...
Ландсбергис о 13 января: надо осознать, что тогда была начата до сих пор не прекратившаяся война (173)
В среду по случаю 30-летия событий 13 января 1991 года...
Светлана Тихановская: режиму не удалось сломить свободу в Литве, не удастся и в Беларуси (6)
Режиму 30 лет назад не удалось сломить свободу в Литве,...
Ожелите задала вопрос тем, кто говорит, что "не за такую Литву боролись" (185)
Подписант Акта о независимости Нийоле Ожелите в...
За минувшие сутки в Литве выявлены 1694 новых случая COVID-19 (9)
За минувшие сутки в Литве выявлены 1694 новых случая...