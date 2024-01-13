Спикер парламента Литвы: наш путь – не отождествляться с теми, кто хочет нас победить, поработить, уничтожить

"Каждый год в День защитников свободы мы зажигаем костры памяти, вызывающие события прошлого, с каждым годом мы все яснее понимаем, каким был наш путь к свободе и каковы мы в свободе", – сказала спикер.

По ее словам, в оккупированной Литве было ясно, что путь к свободе будет долгим и кровавым, а враг будет коварным, жестоким.

"Но даже в таких условиях террора призывали не забывать о человечности и руководствоваться демократическими ценностями", – заметила Чмилите-Нильсен.

"Наш путь – не отождествляться с теми, кто хочет нас победить, поработить, уничтожить. Не поддаваться слепой мести, не делать критерием обиду, не монополизировать право на суд. Защищать право на свободу, не теряя человеческого достоинства, не лишая человечности других", – продолжила спикер.

Она обратила внимание на то, что 13 января люди бежали в сторону стрелявших, пытались говорить с военными, относились к ним, как к людям.