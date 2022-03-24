aA
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в четверг находится в Киеве.
Спикер парламента Литвы находится в Киеве
© Facebook

Глава парламента сообщила об этом в социальной сети Facebook.

"Сегодня я в Киеве. Полном отваги и веры. Сегодня уже с 29 днями войны перебор. С каждой минутой войны перебор", - говорится в записи спикера парламента.

Глава Сейма отметила, что украинцы с оружием в руках борются не только за свою свободу и суверенитет, но и за свободу всей Европы.

Статьи по теме:
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам стран НАТО
Посол Украины в Литве: сейчас количество погибших среди мирного населения выше военных потерь

По словам Чмилите-Нильсен, Европа, в свою очередь, теперь должна предоставить Украине помощь, как гуманитарную, так и военную, а также помощь дипломатическими средствами.

"Однако все еще недостаточно того, что сделано. Мы должны ежедневно требовать, чтобы была прекращена брутальная агрессия, восстановлена территориальная целостность Украины. Мы обязаны и в дальнейшем предоставлять реальную оборонную, политическую, финансовую, гуманитарную и другу помощь. Обеспечить противовоздушную оборону Украины. Как можно быстрее предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз", - сказала спикер.

Чмилите-Нильсен посетила Верховную Раду Украины вместе с руководителями парламентов Латвии и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Статьи по теме:

Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

В четверг гостем ежедневного выпуска Delfi стала...

Премьер Литвы: война в Украине – тупая, никаких правил не придерживаются

В четверг истекает ровно месяц со дня начала войны в...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

В четверг гостем ежедневного выпуска Delfi стала...

Перевозчики: потребители почувствуют скачок цен из-за подорожания перевозок (2)

Литовские транспортные компании могут быть вынуждены...

Bombarduojamas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas

Репортаж из Украины. Гримасы войны в Киеве – украинцы этого не простят

В Киеве рядом со зданиями, рухнувшими во время бомбежки...

Эксперт: визит Байдена показывает всю опасность ситуации

На фоне войны в Украине в Европу с визитом прибыл...