Спикер парламента: Литва - ледоход, выбивающий помощь для Украины

"Литва - ледоход, выбивающий помощь Украине. (...) Это наши братья, наши сестры украинцы, которые сталкиваются с ужасами войны, они это чувствуют и благодарны за это", – сказала Чмилите-Нильсен.

Она заметила, что перед началом зимы, визиты в Украину особенно важны.

"Мы этот ледоход и мы ездим туда в то время, когда спадает частота визитов, когда снова грядут большие испытания, близится зима. Россия целенаправленно террористически атакует гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, хочет оставить Украину во тьме и в холоде", – сказала спикер.

"И при таких обстоятельствах поддержка Литвы, поддержка дружественных стран и приезд в Киев, демонстрация жителям Украины, что их столица - это столица европейской страны, куда постоянно приезжают делегации, где проходит нормальная работа, очень важна", – прибавила она.

Политик подчеркнула, что Литва - основной партнер Украины, к которому она обращается за помощью.

"(...)Мне кажется очевидным, что мы первые или одни из первых, к кому обращаются украинцы, борющиеся против России, против путинского режима, когда им нужна помощь. Литовский парламент - тот парламент, который принял решение об объявлении России террористическим государством, не признал референдумы, выступал за санкции в отношении России. Всякий раз мы были первыми. Надо понимать, что это важно для украинцев, они знают, что могут положиться на нас", – акцентировала Чмилите-Нильсен.

Она заметила, что Украина добилась немало промежуточных побед, но для того, чтобы Украина вышла победителем – нужна постоянная и очень большая помощь.

"Помощь оружием, политическая, дипломатическая, гуманитарная, все нужно. Тут важен наш вклад как страны, которая постоянно побуждает другие, часто большие страны, но удаленные от Украины, оказывать ей помощь, поскольку мы прекрасно знаем – амбиции Российской империи Украиной не ограничиваются, они там только начинаются. А гибридная война направлена против всей Европы", – сказала Чмилите-Нильсен.

Она заметила, что украинцы сейчас больше всего переживают из-за усталости Запада.

"Украина прекрасно воюет на фронте. Будет бороться духом, бороться за свой сегодняшний день, за будущее, за свободу, она очень сильна. Но в Украине опасаются не того, что война измучает их людей, а того, что война измучает жителей Западной Европы. Что она станет обыденным делом", – сказала спикер.