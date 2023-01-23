"Шокирующие обвинения, вот как я реагирую - я потрясена", - заявила в понедельник журналистам председатель Сейма, добавив, что эта история может стать пятном на парламенте.

"Мы понимаем, что такие обвинения шокируют, вне зависимости от того, представителю какой профессии или сферы они предъявляются, а когда это член Сейма, очень публичное лицо, они, видимо, вызывают еще больший шок. Понятно, что это отразится и на Сейме, и, видимо, на политической системе", - добавила она.

В понедельник генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен по поводу лишения неприкосновенности К. Бартошявичюса. По словам В. Чмилите-Нильсен, Н. Грунскене обращалась два раза.

"Первое обращение было о созыве внеочередной сессии, мотивируя это тем, что есть подозрения в отношении члена Сейма, но оно было обезличено. А второе (...) содержало личные данные", - пояснила председатель Сейма и добавила, что сама пока с К. Бартошявичюсом не говорила.

ELTA напоминает, что в понедельник консерватор К. Бартошявичюс сообщил, что отказывается от мандата депутата Сейма. Политик заявил, что принял решение по личным причинам.

Прокуратура информировала о начатом 15 ноября 2022 г. досудебном расследовании в связи с возможно совершенными преступными деяниями, предусмотренными в 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи и 3 части 150 статьи Уголовного кодекса (УК).

4 часть 150 статьи УК предусматривает, что лицо, удовлетворявшее половую страсть с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 13 лет.

В 3 части 150 статьи УК указывается, что тот, кто совершил вышеуказанные действия в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.

В 1 части 153 статьи УК указывается, что лицо, совершившее акты растления лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

В соответствии с положениями 62 статьи Конституции личность члена Сейма является неприкосновенной, а член Сейма без согласия Сейма не может быть привлечен к уголовной ответственности, подвергаться аресту или иному ограничению его свободы. 22 и 23 статьи статута Сейма устанавливают, что Генеральный прокурор должен обратиться в Сейм о лишении неприкосновенности члена Сейма.