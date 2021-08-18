Спикер ЕП: если будут беженцы из Афганистана, они должны быть распределены по странам ЕС

"Конечно, будет (воздействие – BNS), так как такое явление, которое мы видим в эти дни, в эти часы, на самом деле спровоцирует миграционную волну", - в среду на пресс-конференции заявил Д. Сассоли.
"У нас есть эта ответственность, и думаю, что ЕК может равномерно распределить мигрантов по всем странам Европы, по странам-членам, полагаю, что ЕК могла бы это сделать, чтобы было равенство. Я считаю, что это может быть сделано быстро", - утверждал глава ЕП.
Он также добавил, что Европа должна приспособиться и принять граждан Афганистана, которые работали с военными из США и других западных стран, чтобы спасти их от мести Талибана.
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