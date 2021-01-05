Спикер: дистанционное заседание сейма могло бы состояться на следующей неделе

"Мы планируем на этой неделе провести два заседания (...) Сегодня у нас еще запланировано "живое" заседание, не дистанционное (...) Однако подготовка к дистанционной работе идет очень интенсивно", - сказала спикер парламента Литвы радио LRT во вторник утром.
По ее словам, в четверг утром состоится последнее заседание парламента в обычном режиме, а после того, как в среду будет принято соответствующее решение правления сейма, на следующей неделе уже можно проводить заседания в удаленном режиме.
Принятые в декабре поправки к Уставу сейма предусматривают, что дистанционные заседания могут проводиться по решению правления сейма, если в стране вводится чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация или карантин, и члены сейма не могут собираться на заседания в сейме из-за угрозы их здоровью или жизни.
Дистанционные заседания, как и обычные, будут транслироваться на сайте парламента, а их видео- и аудиозаписи будут сохраняться.
Руководство сейма решило пока использовать для организации удаленной работы платформу Microsoft Teams.
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