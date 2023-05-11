Спецкомиссия в Сейме заключила: данных для начала процедуры импичмента Гражулису достаточно

За такое решение проголосовали 6 членов комиссии, остальные 5 проголосовали против или воздержались. Эту информацию агентству ELTA подтвердил председатель комиссии Линас Слушнис.

Он заверил, что в четверг подпишет документ и передаст окончательное заключение с редакционными правками спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен. По его словам, голосование по заключению Специальной комиссии в Парламенте может состояться уже во вторник, в ходе пленарного заседания.

"Далее решение спикера Сейма, согласно уставу, насколько мне известно, (заключение – ELTA) должно быть вынесено на ближайшее заседание Сейма, которое, вероятно, может состояться во вторник", – сказал консерватор.

ELTA напоминает, что инициатива импичмента П. Гражулису возникла после того, как 15 сентября прошлого года на заседании Сейма П. Гражулис проголосовал за депутата Линаса Йонаускаса и тем самым "своими преднамеренными действиями нарушил Статут Сейма, принцип добросовестности, закрепленный в Кодексе поведения государственных политиков, а также, возможно, грубо нарушил Конституцию и/или нарушил присягу депутата Сейма". Нарушение было установлено стражами этики Сейма.

В связи с этим в Сейме была сформирована Специальная следственная комиссия, которая расследует поведение лидера Союза народа и справедливости и представит заключение о том, есть ли основания для начала процедуры импичмента. Комиссия должна представить свои выводы парламентариям до 17 мая текущего года.

Однако для импичмента П. Гражулису есть еще одно основание. В июне прошлого года решением Апелляционного суда политик был признан виновным в злоупотреблении служебным положением. Было установлено, что, действуя в интересах частного юридического лица, точнее, в интересах компании Judex, П. Гражулис неправомерно вмешивался в деятельность государственных служащих, побуждая их к неподчинению требованиям правовых актов и совершению противоправных действий, а также использовал средства, предоставленные ему этой компанией.

Было признано, что такими действиями П. Гражулис дискредитировал Сейм, принизил имя члена Сейма, авторитет и престиж государственного политика и тем самым нанес государству крупный моральный ущерб. Однако после того, как политик обжаловал решение суда, вопрос все еще находится на рассмотрении Верховного суда Литвы.