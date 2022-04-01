Специальный эфир Delfi c послом по особым поручениям, экс-главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом

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Специальный гость нашего пятничного эфира - литовский дипломат, посол по особым поручениям Линас Линкявичюс. Он занимал пост министра иностранных дел и во время аннексии Крыма Россией и в момент избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

О дипломатическим потенциале Литвы, работе с украинскими коллегами, состоянии российской дипломатии и других вопросах говорим с литовским дипломатом, за плечами которого многолетний опыт работы как на посту министра иностранных дел, так и главы минооброны Литвы.

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