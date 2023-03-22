Специалисты в сфере коммуникации: Шимоните перешагнула черту

Адекватна ли риторика политиков в фейсбуке?

По словам эксперта в сфере коммуникации Линаса Контримаса, риторика премьера в данном случае была очень низкого уровня, да и вообще, по его словам, публичным официальным лицам не должно так общаться между собой.

"Я не знаю, кто был первым, кто провоцировал и инициировал переписку, но, согласитесь, "купание в дерьме" - не является признаком культуры, лингвистической культуры и образованности. Когда люди так общаются, они, видимо, не чувствуют необходимости совершенствоваться, прикрывать свои негативные стороны и демонстрируют не лучшие свои качества. Надо быть справедливыми: у премьера есть много хороших качеств, которые она, видимо, демонстрирует каждый день другим людям, но в критические моменты выбирает коммуникацию низкого уровня", – сказал Delfi Контримас.

Эксперт считает, что вышеупомянутая риторика в фейсбуке безответственная, кроме того, она возвращает нашу страну "в русскую стилистику".

"Образованные люди, которые берут на себя ответственность за управление страной, обязаны отвечать и за публичную коммуникацию. Есть предвыборный период, когда допускаются определенные трюки, работа с аудиторией, но и тут важно не перешагнуть черту. Но во время работы после выборов, тут надо оценивать какие последствия будут иметь твои слова. Я считаю, что это возвращает Литву в русскую стилистику, где ценность поливание человека грязью, а не анализ его действий или противостояние идеям", – сказал Контримас.

"Как мы можем быть уверены в том, что какие-то раздражители не выведут человека из равновесия, например, во время важных переговоров? <...> Целостность личности позволила бы избирателям прогнозировать действия кандидата, понимать, кому мы предоставляем наше доверие. А нередко бывает так, что во время кампании создают один имидж, а потом мы видим, что из-под шапки торчат уши. Только не знаешь, какой факир надел шапку на этого с ушами", – сказал Контримас.

Он согласился с тем, что не только рядовые граждане, но и политики не всегда думают прежде чем оставить комментарий в фейсбуке.

По словам ученого Вильнюсского университета (ВУ) Андрюса Шуминаса, как депутаты, так и руководство страны должны отвечать определенным стандартам в сфере коммуникации.

"С одной стороны действующий премьер отличается своеобразной, ироничной речью и коммуникацией, ей это характерно. С другой стороны, нормально ли использование таких слов для человека занимающего соответствующую должность? (...) Надо в широком смысле говорить об эрозии нашей политической культуры", – сказал собеседник Delfi.

"Ведь речь идет о проблемах, о языке ненависти, подобные выражения не повышают уровень культуры", – прибавил он.

Шуминас сказал, что разные избиратели по-разному оценят такие слова премьера.

"Есть люди, которые поддерживают как премьера, так и ее партию, поэтому, возможно, на них ее риторика не подействует. Есть другая группа избирателей, которая не любит премьера. Тут такие сообщения <...> позволяют им утвердиться в своей позиции", – сказал Шуминас.

Лектор Игорис Василяускас сказал Delfi, что для начала надо обратить внимание на контекст. Он отметил, что дискуссия разгорелась после визита в парламент Олега Шураева, где он пользуясь "уголовным жаргоном", общался с депутатами.

Василяускас считает, что премьер выбрала неправильную форму общения.

"Я убежден, что Ингрида отреагировала неправильно. Я не хочу говорить, что она переняла [лексику Шураева], но они словно продолжили коммуникацию на том же низком уровне, – сказал Василяускас. – Они забросали друг друга дерьмом. Я думаю, независимо от того, насколько тебе эмоционально плохо, или насколько ты хочешь быть "на волне", показать, что ты владеешь такой лексикой и считаешь ее приемлемой, она (Шимоните – Delfi) ее использовала, но, я думаю, что это ошибка с ее стороны".

Кому-то, по его мнению, риторика премьера могла показаться веселой и крутой. "Но эта крутость - проявление социального пузыря. Те люди, для которых это круто, нереально, офигенно, в плане активной политики аполитичны, они не выражают свою политическую волю", – сказал Василяускас.

Он сказал, что и Ширинскене вела себя примитивно, но подчеркивала дистанцию, благодарила за оказанное внимание.

Василяускас сказал, что в целом общение политиков между собой показывает, "что общество верно себя ведет, уже несколько десятков лет негативно оценивая парламент". Этому не стоит удивляться.

"Всем пользователям социальных сетей надо дважды подумать, прежде чем нажать Enter", – продолжил собеседник.

Напомним, что Шимоните в выходные в комментариях задала вопрос, связанный с посещением парламента комика Олега Шураева.

"Так значит в таком случае легально могу называть Агне Ширинскене дамой сердца Шураева? Он сам мне говорил (во время общения в парламенте), что принес шоколад именно ей, ну, потом я еще видела мемы", – списала премьер.

Ширинскене ответила, что "наслаждается вниманием третьего человека в государстве". Напомним, что это не первый обмен любезностями в фейсбуке между Шимоните и Ширинскене.

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно", – это слова премьер-министра Ингриды Шимоните, которая в социальной сети ответила своему оппоненту депутату Агмне Ширинскене.

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась в парламентскую комиссию по этике и процедурам в связи с заявлениями депутата Агне Ширинскене о том, что комик Олег Шураев является советником премьера.

Шураев во вторник побывал в парламенте, где провоцировал политиков, мешал работе парламента. В четверг вечером Ширинскене рассуждала на тему, что к стражам этики премьер обратится и из-за того, что она участвует в передачах блога OpTV.

Ширинскене сказала с иронией, что сходит на еще одну передачу OpTV, если по "просьбе премьера" ее не закроют. "Знаете, она по ночам принимает решения относительно меня. Посылает жалобы в разные инстанции. По крайней мере стражи этики ночью получили жалобу", – сказала депутат, заметив, что гордится вниманием премьера. На комментарии Ширинскене ответила Ингрида Шимоните.

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно. На жалобу не надейтесь, еще не было такого, чтобы я знала, в каких местах Вы поете своим соловьиным голосом. Но просьба к Вам, не обвинять моих советников в разных несуществующих делах", – писала она.

"Добрый вечер, уважаемый премьер. Спасибо, что находите время для моей скромной личности, да еще и по ночам. Как-никак 21.11 ч. Но Вы, знаете, отдохните, нехорошо уставать. Симптом усталости – человек не отличает выдумки от реальности. Я понимаю, тем более, эта неделя была тяжелой, и Шураев еще все дело испортил", – ответила ей Ширинскене.

Ширинскене в своем комментарии в фейсбуке назвала Шураева советником премьера. Там же она рассказала о поведении комика в парламенте, подняла вопрос, достоин ли Шураев награды Института международных отношений и политических наук ВУ "Творец государства года".

Премьер в своем обращении отметила, что никто из ее советников во вторник с балкона в парламенте не кричал. В минувший вторник Шураев во время визита в парламент задавал вопросы депутатам и провоцировал их – он использовал и нецензурную лексику. На балконе он делал вид, что собирается бросить шоколад в Ширинскене и кричал. Шураева с балкона увела охрана. Одних депутатов поведение Шураева возмущало, а другие говорили, что расценивали его как юмор.

Парламентская канцелярия в среду приняла решение запретить Шураеву посещать парламент на неограниченный срок. Во вторник он посетил парламент по разрешению, выписанному министром экономики Аушрине Армонайте.