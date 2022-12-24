"Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!": спикер Сейма обратилась к жителям Литвы

aA
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поздравляет жителей страны с наступающим Новым годом и Рождеством. В своем обращении, в том числе и на русском языке, она акцентировала, что одним из главных испытаний уходящего года стало вторжение России в Украину.

Глава парламента Литвы назвала его безумием и поблагодарила тех, кто помогает "пострадавшим от этого безумия".

В поздравлении Чмилите-Нильсен также отметила, что "наступающий год, видимо, также будет полон вызовов", которые "вместе мы сможем преодолеть".

"Дорогие сограждане,

уходящий год преподнес нам много сложнейших испытаний. В первую очередь это связано со вторжением в Украину, которое привело к крупномасштабной войне на Европейском континенте. К ужасающими разрушениями, страданиями и человеческими жертвами.

Статьи по теме:
Спикер Сейма: выступление оперного солиста Вишняускаса в Минске сложно назвать ошибкой
Новый президентский рейтинг: тройка лидеров меняется

Наш долг и как государства, и как граждан Литвы всячески помогать пострадавшим от этого безумия. Мы это делаем и будем делать впредь.

В этой связи хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявили человеческое сострадание и гражданскую позицию. Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!

Мы делаем много. И обещаю — сделаем еще больше, чтобы негативные последствия этого безумия, как можно меньше отразились на благосостоянии всех жителей Литвы.

Наступающий год, видимо, также будет полон вызовов, однако я глубоко убеждена, что вместе мы сможем их преодолеть.

Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!"

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спикер Сейма Литвы: школьная общественность сама должна решать вопрос об обучении русскому языку

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

Спикер Сейма Литвы о диакритических знаках в именах и фамилиях: я поддержу

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит,...

Спикер Сейма: еще многое нужно сделать, чтобы женщины в Литве могли свободно реализовывать себя

По случаю Международной акции против насилия в...

Спикер Сейма Литвы: борьба белорусов за свободу не может оставаться на втором плане

В ознаменование Международного дня прав человека...

TOP новостей

Экономист рассказал, на сколько в Литве может подешеветь жилье

С начала пандемии жилье почти во всех городах Литвы...

"Нам нужно совсем немного – мира": президент и его супруга поздравили жителей Литвы

"Сегодня вечером я обращаюсь к народу Литвы, чья...

Эксперты: численность представителей нацменьшинств в Литве снижается из-за эмиграции и невысокой рождаемости

Численность представителей нацменьшинств в Литве...

"Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!": спикер Сейма обратилась к жителям Литвы

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

Информация для тех, кто не хочет оказаться в праздники перед закрытой дверью: время работы магазинов

Праздники уже на пороге, поэтому торговые сети...