"Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!": спикер Сейма обратилась к жителям Литвы

Глава парламента Литвы назвала его безумием и поблагодарила тех, кто помогает "пострадавшим от этого безумия".
В поздравлении Чмилите-Нильсен также отметила, что "наступающий год, видимо, также будет полон вызовов", которые "вместе мы сможем преодолеть".
"Дорогие сограждане,
уходящий год преподнес нам много сложнейших испытаний. В первую очередь это связано со вторжением в Украину, которое привело к крупномасштабной войне на Европейском континенте. К ужасающими разрушениями, страданиями и человеческими жертвами.
Наш долг и как государства, и как граждан Литвы всячески помогать пострадавшим от этого безумия. Мы это делаем и будем делать впредь.
В этой связи хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявили человеческое сострадание и гражданскую позицию. Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!
Мы делаем много. И обещаю — сделаем еще больше, чтобы негативные последствия этого безумия, как можно меньше отразились на благосостоянии всех жителей Литвы.
Наступающий год, видимо, также будет полон вызовов, однако я глубоко убеждена, что вместе мы сможем их преодолеть.
Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!
Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!"
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