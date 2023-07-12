Союзники разочаровали Зеленского, просившего график вступления Украины в НАТО

Лидеры НАТО пообещали, что "будущее Украины — это НАТО", и сократили процесс, который должен будет пройти Киев для присоединения к Альянсу. "Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся и когда будут выполнены условия", — говорится в заявлении лидеров.

Однако тот факт, что будущее членство не смогло выйти за рамки обещаний 2008 года, является болезненным ударом для З. Зеленского.

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе, узнав об осторожных формулировках, он заявил, что НАТО не готово ни приглашать Украину, ни помогать ей стать членом. А это, по его словам, означает, что окно возможностей для договоренности о членстве Украины в НАТО остается в переговорах с Россией. "Для России это означает стимул к продолжению террора", — сказал В. Зеленский, который уверял, что членство Украины не подвергнет членов НАТО риску вступления в войну с Россией, но сделает Альянс сильнее и безопаснее.