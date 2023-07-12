Союзники разочаровали Зеленского, просившего график вступления Украины в НАТО

На Вильнюсском саммите при участии 31 страны НАТО, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Альянс еще никогда не использовал "более крепкой риторики" в поддержку Украины в ее самоотверженной борьбе против российского вторжения.
Лидеры НАТО пообещали, что "будущее Украины — это НАТО", и сократили процесс, который должен будет пройти Киев для присоединения к Альянсу. "Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся и когда будут выполнены условия", — говорится в заявлении лидеров.
Однако тот факт, что будущее членство не смогло выйти за рамки обещаний 2008 года, является болезненным ударом для З. Зеленского.
Перед саммитом НАТО в Вильнюсе, узнав об осторожных формулировках, он заявил, что НАТО не готово ни приглашать Украину, ни помогать ей стать членом. А это, по его словам, означает, что окно возможностей для договоренности о членстве Украины в НАТО остается в переговорах с Россией. "Для России это означает стимул к продолжению террора", — сказал В. Зеленский, который уверял, что членство Украины не подвергнет членов НАТО риску вступления в войну с Россией, но сделает Альянс сильнее и безопаснее.
Понимая разочарование В. Зеленского, западные официальные лица подчеркнули, что будет представлен расширенный пакет предложений о помощи, дающий Украине военное преимущество перед оккупантами.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "Большая семерка" (G7) обнародует декларацию о долгосрочной поддержке, которая начнет действовать, как только " будет достигнут мир".
Ожидается, что об этом будет сообщено в среду после саммита НАТО.
Берлин пообещал выделить Киеву военную помощь в размере еще 700 млн евро. Очередная партия включает в себя две пусковые установки ракет Patriot, еще 40 боевых машин пехоты Marder и 25 танков Leopard 1.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Франция вместе с Великобританией предоставит Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP или Storm Shadow, которые позволят Украине поражать российские цели далеко от линии фронта. После того, как он сообщил об этом, появилась информация, что эти ракеты уже находятся в Украине.
Дания и Нидерланды объявили, что коалиция из 11 стран в следующем месяце начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16, а в Румынии будет создан новый учебный центр.
Несмотря на то, что страны Восточной Европы продолжали настаивать на четком графике вступления Киева в НАТО, США и Германия не хотели выйти за рамки данного обещания о том, что Украина однажды станет ее членом. Дж. Байден, который встретится с В. Зеленским в среду, заявил, что нет согласия по поводу предложения членства Киеву, пока идет война с Россией, поскольку это может привести к непосредственному втягиванию НАТО в войну.
Война, крупнейшая в Европе со времен Второй мировой войны, побудила НАТО провести радикальные оборонные реформы. Лидеры Североатлантического альянса подписали новые региональные планы по защите от любого потенциального нападения России и поддержали увеличение расходов на оборону.