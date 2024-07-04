Союз демократов "Во имя Литвы" утвердил список кандидатов в Сейм

„Утвердили подавляющее большинство одномандатных округов – пока не 100 проц., но подавляющее большинство – более 90 проц. И у нас в принципе есть предварительный список по многомандатному (округу). Он станет окончательным, когда будут получены согласия или возражения людей на включение в этот список. Эта формальность должна соблюдаться“, – заявил журналистам С. Сквернялис после заседания правления „Во имя Литвы“.