"Мы сформировали одну из самых профессиональных команд лидеров. Я рад, что предложенные демократами перемены для Литвы собрали большое количество кандидатов, которые хотят внести соответствующие изменения в самоуправлениях своего региона (...)", - сказал председатель Союза демократов Саулюс Сквернялис.
Идущая на муниципальные выборы партия в мэры Паневежиса выдвигает кандидатуру Лаураса Ягминаса, Бирштонаса – Юргиты Шержентене, Биржайского района – Далюса Тревинскаса, Пагегяй – Светланы Яшинскене, Расейнского района – Регины Клевинскене, Варенского района – Дангуоле Мишкинене.
Они были одобрены большинством голосов на онлайн-заседании правления партии. В сообщении говорится, что после заседания в среду ряды кандидатов в мэры от Союза демократов "Во имя Литвы" увеличились до 48 человек.
На выборах демократы подчеркивают необходимые изменения в муниципальном управлении, борьбу с политической стагнацией, большую прозрачность, всестороннее благополучие каждого жителя самоуправления, институт безопасной и счастливой семьи, поддержку развитию бизнеса со стороны местных властей и борьбу с эмиграцией жителей, сообщается в пресс-релизе.
Партия напоминает, что в Каунасе в мэры будет баллотироваться председатель городского отделения партии Гинтаутас Лабанаускас, в Клайпеде – председатель этого отделения, бывший директор администрации Клайпедского районного самоуправления Артурас Богдановас.
Среди кандидатов также члены партии, занимающие в настоящее время должность мэра – мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене, мэр Неринги Дарюс Ясайтис, мэр Шилутского района Витаутас Лауринайтис. В выборах мэра Мариямполе участие примет член Сейма, бывший министр окружающей среды Кястутис Мажейка.
После утверждения еще 6 кандидатур, демократы будут стремиться победить на выборах мэров в 48 муниципалитетах.
ELTA напоминает, что выборы муниципальные выборы в Литве пройдут 5 марта следующего года.
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