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Украинские власти считают российскую вакцину "Спутник V" частью гибридной войны в своей стране. Об этом в интервью BNS заявил находившийся на минувшей неделе в Вильнюсе советник президента Владимира Зеленского по вопросам внешней политики Игорь Жовква.
Советник Зеленского: Украина считает вакцину "Спутник V" частью гибридной войны
© Itar-Tass / Scanpix

"Это также является частью пропаганды, частью гибридной войны – распространять непроверенную вакцину и говорить, что Россия всегда хочет протянуть руку помощи, чтобы вылечить мир, в то время как истинная их цель противоположна", – сказал он в интервью BNS.

По словам И. Жовквы, также занимающего должность замглавы президентской канцелярии, власти оккупированных территорий Украины заявляют об успешном ведении вакцинации "Спутником V" и эта информация в Украине быстро распространяется, поэтому Киев надеется на более значительную помощь со стороны Евросоюза.

"Ты не может это проверить, ты не можешь это подтвердить, но эта информация молниеносно распространяется по Украине. И люди сразу же начинаются указывать пальцем и говорить: "Смотрите, российская вакцина уже используется, а где западная вакцина?" Это очень важно, это наш президент объясняет своим коллегам – лидерам европейских и мировых держав", – сказал он.

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