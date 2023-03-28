"Напрямую связывать это с Вильнюсским саммитом, наверное, не стоит, потому что уже некоторое время идет подготовительная работа и на уровне отдельных документов, и на уровне политики. Но, без сомнения, это сформирует среду безопасности, в которой мы будем находиться, вне зависимости от того, будет оно привезено или нет. Это процесс по соседству с нами, для нарастающей эскалации в отношениях с Западом. Это, конечно, окажет влияние", - сказал К. Будрис радиостанции "Žinių radijas".

Советник президента также не согласен с постоянно звучащими в публичном пространстве рассуждениями о том, что заявления России о планах размещения ядерного оружия в Беларуси являются всего лишь пропагандой. К. Будрис указывает, что подготовка к размещению ядерного оружия по соседству с Литвой наблюдается уже несколько лет.

"Абсолютно ошибочная оценка, что это просто пропаганда. Потому что если бы мы только увидели появившееся откуда ни возьмись такое заявление о том, что мы, возможно, где-то что-то дислоцируем, то мы могли бы рассмотреть, что это такое, но в данном случае это не пропаганда, потому что мы уже видели подготовку с белорусской стороны, которая продолжается уже больше года", - сказал К. Будрис.

"В первую очередь это началось с внесения поправок в Конституцию (Беларуси – ELTA), которые создают правовые условия, сколько бы значимости то право там ни имело, для размещения такого оружия в Беларуси. Потом, в начале лета, совместные заявления Путина и Лукашенко о том, что они готовятся перебросить в Беларусь некие носители, то есть комплексы "Искандер", которые могут нести ядерное оружие. (...) Сейчас идет другой этап, когда объявляется конкретная дата, к которой они будут готовы передать это оружие", - подчеркнул он.

Поэтому К. Будрис подчеркивает, что подготовка к размещению ядерного оружия в Беларуси – гораздо более широкий процесс, цель которого – не только напугать Литву. Хотя, по словам советника президента, к этой ситуации следует отнестись серьезно, по его словам, нельзя забывать и о ядерном потенциале НАТО.

"Также не следует забывать, что и НАТО – это ядерный альянс со своими стратегиями и политикой ядерного сдерживания", - подчеркнул он.

Советник главы страны также убежден, что обсуждение сдерживания России в этой ситуации и ответных мер должно проходить на уровне НАТО.

"Необходимо понимать, что это вопрос не только Литвы, Беларуси и России, это также вопрос НАТО. И надо иметь в виду другие процессы, и тот же саммит (НАТО – ELTA). Надо иметь в виду, что даже те санкции, которые мы можем ввести, которые эффективны, это совместно со странами ЕС, поэтому это вопрос согласования, а не только наших односторонних действий", - подчеркнул К. Будрис.

ELTA напоминает, что в субботу по государственному телевидению В. Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.

Путин неоднократно делал плохо завуалированные угрозы применить ядерное оружие в Украине, возрождая страхи времен Холодной войны.

Он также заявил, что применит боеприпасы с обедненным ураном, если Киев получит такие боеприпасы с Запада, после того как Великобритания предложила поставлять их Украине.