Советник: теоретическая возможность наложить вето на бюджет есть, но президент навряд ли ею воспользуется

"Есть такое право, поскольку бюджет такой же закон, как и другие обсуждаемые в Сейме вопросы. Но следует понять, что вето бюджета - исключительный случай, которого в истории Литвы не было и, осмелился бы утверждать, не будет, так как все понимаем – если президент наложил бы вето на закон, это вызвало бы определенную неразбериху, так как тогда государство осталось бы без бюджета, жило бы по другим нормативам. Это не принесло бы стабильности государству", – сказал в четверг П. Мачюлис радио ЛРТ.

Стремясь обеспечить, чтобы предложения президента о фиксированном электротарифе, детских деньгах, величине необлагаемых налогом доходов и повышении минимальной месячной зарплате были услышаны, Г. Науседа предпринимает активные действия и дискутирует с парламентариями, сказал П. Мачюлис.

"Сейчас президент является активным участником при обсуждении различных пакетов помощи, присоединяется и к обсуждению конкретных положений бюджета. Президент убежден, что следует дискутировать сейчас, а не тогда, когда есть красная линия – ветировать или не ветировать", – сказал советник Г. Науседы, добавив, что президент является экономистом, "поэтому эти темы ему понятны и он выражает свое мнение по этим вопросам".

Сомневается, что в случае увольнения министра энергетики премьеру удалось бы найти другого кандидата на этот пост

В случае увольнения министра энергетики Дайнюса Крейвиса премьеру вряд ли удалось бы найти другого кандидата на непопулярную сейчас позицию, сказал главный советник президента Повилас Мачюлис. Он также подчеркнул, что президент не стремится защитить министра Д. Крейвиса от нападок оппозиции. Министр уже некоторые время стремится выполнить в учреждениях ЕС особенно важные задачи по поиску подходящих для Литвы решений в связи с рекордным ростом цен на электроэнергию.

"Президент сказал, что сейчас увольнение министра не снизит цены на электричество в краткосрочной перспективе. Можно ли уволить министра за прошлые грехи или работы, не сделанные в этот срок полномочий? Такой вопрос есть и оппозиция его поднимает, и форма вотума недоверия хороша тем, что это прекрасная возможность оппозиции задать вопросы, а Дайнюсу Крейвису - дать конкретные ответы", – сказал в четверг П. Мачюлис радио ЛРТ.

"Однако стоит заметить, что у министра сейчас очень важные задачи на уровне ЕС. Он должен представлять интересы Литвы и как раз сейчас проходят переговоры между государствами ЕС. В случае увольнения министра не знаю, удалось бы премьеру найти другого кандидата на непопулярную в настоящее время позицию или нет. Во-вторых, любой новичок, придя, должен будет обогреть ноги и узнать коридоры Брюсселя, в которых как раз немало времени проводит Дайнюс Крейвис", – сказал советник президента, добавив, что руководитель страны не пытается заступиться за критикуемого министра энергетики.

Как уже писала ЭЛЬТА, оппозиционные партии сообщили о намерении начать в сентябре процесс вынесения вотума недоверия министру энергетики Дайнюсу Крейвису.