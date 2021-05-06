"Президент никогда не открывал дискуссию, никогда не был сторонником такого, я бы сказала, некрасивого и антигосударственного выяснения, кто куда должен ехать. Мы надеемся, что после разъяснения Комиссии Сейма по этике и процедурным вопросам эти прежние установки, возможно, будут изменены - будут предприняты попытки исправить те ошибки, которые были допущены", - сказала А. Скайсгирите в четверг радио LRT.

По ее словам, за спорами о том, кто должен представлять Литву на саммитах Евросоюза (ЕС) - президент Гитанас Науседа или премьер Ингрида Шимоните - пристально наблюдают "не только журналисты, не только советники президента, но и зарубежные посольства в Литве рапортуют в свои столицы".

"Кому может быть выгодно, когда мы ссоримся между собой?" - спросила советник.

По ее словам, это выяснение вредит позициям Литвы в Евросоюзе, ослабляет их.

Парламентская Комиссия по этике и процедурным вопросам в среду приняла заключение о том, что, внося решение с рекомендацией о представительстве Литвы в Европейском совете, парламентский комитеты По иностранным делам и По европейским делам превысили границы компетенции. Комитеты внесли рекомендацию, чтобы 25-26 марта на заседании Европейского совета, которое проходило в удаленном режиме, страну представлял Г. Науседа. Группа представителей оппозиции попросила комиссию дать оценку этой рекомендации.

Глава Комитета по европейским делам, консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене назвала это решение Комиссии по этике и процедурным вопросам политизированным.

Вопрос о том, кто должен представлять Литву на саммитах ЕС, начали поднимать консерваторы после победы на парламентских выборах.

Они рассматривают возможность принять закон, который будет предусматривать, что Литву в Европейском совете будет представлять не президент, а премьер-министр.

Инициаторы утверждают, что рассматриваемые на саммитах ЕС вопросы преимущественно связаны с компетенцией правительства. Также нет возможности обеспечить, чтобы, участвуя в саммитах ЕС, президент придерживался мандата, утвержденного Сеймом и правительством, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики этой инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой президенту Дале Грибаускайте и никогда раньше не поднимали этот вопрос.

Президент Г. Науседа говорит, что намерен и впредь представлять Литву на всех саммитах.