Советник президента: вполне реально, что немецкая бригада будет дислоцирована в Литве до 2026 года

"(...) Германия в лице командующего армией проявила очень добрую волю, решимость реализовать (планы – ELTA) – особенно в связи с прибытием бригады. Конечно, нам еще предстоит выполнить домашнюю работу, связанную с инфраструктурой", - сказала во вторник Žinių radijas А. Скайсгирите.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы эта бригада в Литве появилась как можно скорее. Президент поставил цель до 2026 года. Мы считаем, что это вполне возможно реализовать", - пояснила она.
А. Скайсгирите отметила, что уже осуществляются определенные работы по созданию инфраструктуры.
"Обсуждается – не только обсуждается, уже составляются планы – об устройстве нового полигона. Это дополнительный полигон, дополнительные склады боеприпасов и техники и, конечно же, дополнительные казармы. Все это предстоит установить в ближайшие годы", - сказала советник президента.