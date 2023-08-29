Советник президента: вполне реально, что немецкая бригада будет дислоцирована в Литве до 2026 года

"(...) Германия в лице командующего армией проявила очень добрую волю, решимость реализовать (планы – ELTA) – особенно в связи с прибытием бригады. Конечно, нам еще предстоит выполнить домашнюю работу, связанную с инфраструктурой", - сказала во вторник Žinių radijas А. Скайсгирите.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы эта бригада в Литве появилась как можно скорее. Президент поставил цель до 2026 года. Мы считаем, что это вполне возможно реализовать", - пояснила она.

А. Скайсгирите отметила, что уже осуществляются определенные работы по созданию инфраструктуры.