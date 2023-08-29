29 августа 2023 г. 10:28

Советник президента: вполне реально, что немецкая бригада будет дислоцирована в Литве до 2026 года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
По словам Асты Скайсгирите, главного советника по внешней политике президента Гитанаса Науседы, вполне реально, что бригада немецких солдат будет размещена в Литве до 2026 года. По ее словам, президент, встретившийся в понедельник с командующим Вооруженными силами Германии Карстеном Брейером, почувствовал решимость Берлина реализовать соглашение о переброске в страну воинской части размером с бригаду.

"(...) Германия в лице командующего армией проявила очень добрую волю, решимость реализовать (планы – ELTA) – особенно в связи с прибытием бригады. Конечно, нам еще предстоит выполнить домашнюю работу, связанную с инфраструктурой", - сказала во вторник Žinių radijas А. Скайсгирите.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы эта бригада в Литве появилась как можно скорее. Президент поставил цель до 2026 года. Мы считаем, что это вполне возможно реализовать", - пояснила она.

А. Скайсгирите отметила, что уже осуществляются определенные работы по созданию инфраструктуры.

"Обсуждается – не только обсуждается, уже составляются планы – об устройстве нового полигона. Это дополнительный полигон, дополнительные склады боеприпасов и техники и, конечно же, дополнительные казармы. Все это предстоит установить в ближайшие годы", - сказала советник президента.

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