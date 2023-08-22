Советник президента: вопрос о лишении Дробязко гражданства не является для президента слишком большой ответственностью

"Это для президента не является не слишком большой ответственностью. Если глава государства в порядке исключения предоставил кому-то гражданство, я думаю, он может его отобрать. Точно так же", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире Žinių radijas.

"В данном случае президент выслушает все мнения и примет решение", – говорит главный советник президента.

Парламентарии выступили с инициативой по лишению М. Дробязко литовского гражданства, в связи с чем обратились в МВД. Ряд экспертов в области конституционного права называют такую ​​законодательную инициативу антиконституционной и противоречащей международным обязательствам.