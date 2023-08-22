22 августа 2023 г. 11:00

Советник президента: вопрос о лишении Дробязко гражданства не является для президента слишком большой ответственностью

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Scanpix / Reuters

По словам главного советника президента Фредерикаса Янсонаса, президент Гитанас Науседа пока не принял решения о лишении проживающей в России фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Он отмечает, что президент примет решение, выслушав аргументы всех сторон.

"Это для президента не является не слишком большой ответственностью. Если глава государства в порядке исключения предоставил кому-то гражданство, я думаю, он может его отобрать. Точно так же", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире Žinių radijas.

"В данном случае президент выслушает все мнения и примет решение", – говорит главный советник президента.

Парламентарии выступили с инициативой по лишению М. Дробязко литовского гражданства, в связи с чем обратились в МВД. Ряд экспертов в области конституционного права называют такую ​​законодательную инициативу антиконституционной и противоречащей международным обязательствам.

Согласно Закону о гражданстве, лицо может лишиться литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения, не только в том случае, если оно своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и в том случае, если оно публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу для Литвы и/или для других государств-членов Европейского союза и/или интересам безопасности их союзников.

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