Советник президента: велика вероятность образования новой волны миграции

Она отметила, что этот вопрос обсуждался в ходе встреч президента Гитанаса Науседы в Киеве с главами других стран, которые участвуют в "Крымской платформе".
"(...) все говорят о том, что забор необходим, и мы смотрим на официальные ведомства ЕС, на Брюссель, ожидаем дискуссии на уровне глав ведомств, как можно для внешней границы ЕС использовать европейское финансирование", - пояснила А. Скайсгирите.
Она также добавила, что велика вероятность образования новой миграционной волны из-за ситуации в Афганистане. У бегущих из страны людей есть два направления: путь на север через страны Центральной Азии по направлению к России или на запад через Турцию.
Советник президента заявила, что Литва будет применять к нелегальным мигрантам из Афганистана заградительные меры, так как до прибытия в Литву они могут выбирать из находящихся ближе безопасных стран.
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