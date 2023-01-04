"Это одна из целей Литвы, чтобы на саммите НАТО было согласовано и подтверждено так называемое Вильнюсское обязательство по инвестициям в оборону, которое составило бы не менее двух процентов", - заявил Кястутис Будрис в интервью LRT во вторник.

По его словам, страны восточного фланга НАТО готовы выделять на оборону и большую часть от ВВП, а остальные страны не достигают даже упомянутой величины.

Об этом советник президента рассказал после опубликованного во вторник интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому информационному агентству DPA. В нем глава альянса сообщил, что в ближайшие месяцы страны НАТО обсудят цели своих расходов на оборону, при этом некоторые союзники решительно выступают за минимальные расходы в размере 2% от ВВП.

Вместе с тем Й. Столтенберг заявил, что окончательное соглашение по этому вопросу будет достигнуто не позднее июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Страны НАТО во время конференции в 2014 году в Уэльсе договорились, что оборонные расходы повысятся до 2% от валового внутреннего продукта страны. Это положение должно быть реализовано к 2024 году.

Сейм Литвы в конце ноября принял бюджет на 2023 год, в котором предусматривается возможность расходовать на оборону до 3% от ВВП, разрешение брать для этого кредиты, если общий дефицит бюджета не превысит в год 4,9% от ВВП. В 2022 году средства, выделяемые Литвой на оборону, составили 2,52% от ВВП.

Вильнюсский саммит НАТО пройдет 11-12 июля.