"Когда договоримся о том, что у нас уже есть цифры, указывающие на то, что мы уже можем взять в долг и не перешагнуть 4,9 проц. дефицита, мы должны это сделать (увеличить расходы на оборону — ELTA) уже в текущем году", — заявил советник президента в понедельник телеканалу ТV3.

По словам К. Будриса, увеличение расходов на оборону в следующем году – уже в планах, однако удастся ли это реализовать в действительности, пока неизвестно.

"В ходе различных обсуждений о том, что еще мы должны сделать в системе национальной обороны, все эти дополнительные вещи были расширены — увеличивать силы, утяжелять их", — сказал К. Будрис.

ELTA напоминает, что об этом говорила и премьер-министр Ингрида Шимоните в декабре 2022 года.

"Хочу напомнить, что при утверждении бюджета на 2023 год определен минимальный предел финансирования, такой же, как и в этом году, то есть не менее 2,52 проц. ВВП. Однако намечены дополнительные расходы с возможностью их дополнительного увеличения, если дефицитное пространство даст Правительству такую ​​возможность", – сказала И. Шимоните в конце года.

Премьер-министр подчеркнула, что реальные расходы Литвы на оборону в любом случае составят 2,5-3 проц. ВВП.