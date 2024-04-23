Советник президента утверждает, что Науседа не может уйти в отпуск

Также, по его словам, если отпуск президента узаконят, может возникнуть ситуация, когда все три лидера страны уйдут в отпуск на период выборов.

„В данном случае Конституция предусматривает достаточно вещей, которые может сделать только глава государства. Он добавил, что нет возможности заменить его тем, кто будет выполнять обязанности, иметь возможность подписаться – как в случае замещающего министра вместо премьера“, - добавил он.

„Каждый человек, работающий пять лет без отпуска, наверное, этого хотел бы. Мы не найдем того, кто не хотел бы. С другой стороны, идя на выборы и приступая к исполнению обязанностей президента, ты прекрасно знаешь, что никакого отпуска нет, не было и не будет“, - во вторник Žinių radijas сказал Ф. Янсонас.

„В этом году спикер Сейма приняла решение не участвовать в выборах в Сейм. А что будет, если примет участие? Три главы государств находятся в отпуске, потому что устраивают предвыборное шоу. Ну перестаньте. Принимая решение об участии в выборах, президент четко заявил, что работа превыше всего“, - сказал советник президента.

Именно по этой причине, по мнению Ф. Янсонаса, президент свел деятельность избирательного штаба к минимуму.

„Дебаты, все после работы. Некоторые интервью, да, ты придешь и проведешь их во время обеда или типа того, но это все. А отпуска хотят все. Я тоже хочу отпуск – не дают“, - подчеркнул он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, баллотирующаяся на пост президента, с понедельника ушла в отпуск в связи с предвыборной кампанией.