"Препятствием для выезда белорусов является режим, а не физические способы путешествий. Сейчас режим А. Лукашенко запрещает белорусам выезд, есть очень строгие требования, на основании которых граждане Беларуси могут уехать за границу", – заявила А. Скайсгирите во вторник радиостанции Ziniu radijas.
"В этом проблема, а не в физическом действии. Существует также автомобильный транспорт, которым можно уехать, если это возможно, если человеку разрешают выехать", – добавила она.
Так она комментировала появившиеся в публичном пространстве опасения по поводу того, что применяемые ограничения на полеты могут подействовать не только на минский режим, но и на рядовых белорусов.
Лидеры ЕС в понедельник призвали Совет руководителей ЕС принять необходимые меры для того, чтобы запретить рейсы белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС, закрыть им доступ к аэропортам ЕС, а также призвал авиакомпании избегать воздушного пространство Беларуси.
Избегать воздушного пространства этой страны еще раньше решили такие компании, как Air France, Finnair, Lufthansa и другие, также к ограничениям рейсов, обслуживаемых через Беларусь, прибегли Литва, Украина. Соединенное Королевство запретило государственной белорусской авиакомпании "БелАвиа" осуществлять рейсы в Великобританию.
В свою очередь, "БелАвиа" отозвала рейсы в Литву – до 26 июня, а во Францию и Соединенное Королевство – до 30 октября.
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