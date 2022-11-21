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Вильнюс не располагает информацией о возможных провокациях России на Белорусской АЭС, расположенной недалеко от границы с Литвой в Островце, заявил советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Кястутис Будрис.
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
© ELTA / Marius Morkevičius

"В данный момент Литва не располагает информацией о готовящихся какой-либо стороной (...) провокациях на территории Беларуси. Такой информацией мы не располагаем", — заявил советник главы государства журналистам в понедельник после заседания Госсовета по обороне.

Украинская военная разведка в воскресенье сообщила, что российские спецслужбы планируют в ближайшее время совершить на территории Беларуси несколько терактов против объектов критической инфраструктуры Беларуси, в том числе на Белорусской АЭС.

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Тем не менее, Будрис подчеркнул, что эти и подобные сообщения в информационном поле рассматриваются "достаточно серьезно".

Главное разведывательное управление Минобороны Украины указывает, что инциденты призваны ускорить вовлечение белорусской армии в войну в Украине на стороне России, а также создать нужное Кремлю общественное мнение в Беларуси.

БелАЭС построена в 2020 году. Литва, являющаяся одной из самых больших критиков этой АЭС, и международные эксперты утверждают, что строительство велось с грубыми нарушениями технологических и экологических стандартов.

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