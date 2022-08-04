"Нужно рассматривать содержание этих связей, о чем они, что делается, какого они характера - торговля ли это, импорт, экспорт или инвестиции как российского бизнеса в Литве, так и литовского бизнеса в России, а затем оценивать, какие последствия это создает для нас", - в четверг в интервью национальному радио LRT заявил Будрис.

Статьи по теме: Парламент Литвы готовится к введению запрета на бизнес с Россией, СРФП предупреждает о сложностях

"Поэтому мы не должны сразу спешить наклеивать на все один ярлык и заявлять, что все является плохим, или что всё является угрозой, или всё разрешено и можно работать как угодно ", - отметил советник президента.

Он полагает, что стратегические секторы Литвы были защищены от российского влияния еще до войны в Украине.

"Всё, что связано с нашими стратегическими, основными секторами, от которых зависит качество функционирования государства и вообще, будет ли работать государство как таковое, - мы их защитили в достаточной степени еще до войны", - заверил К. Будрис.

После вторжения России в Украину Сейм Литвы единогласно признал, что Россия является "поддерживающим терроризм и совершающим террористические действия государством".

К. Будрис полагает, что необходима дискуссия о правовых последствиях такого признания.