aA
Литве и другим странам Балтии необходимо ускорить отключение от общей системы электроснабжения с Беларусью и Россией (БРЭЛЛ), потому что Россия может использовать это как средство воздействия посредством отключения стран Балтии, считает главный советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
© DELFI / Andrius Ufartas

«Ведь отключение может стать одним из средств воздействия, вчера мы могли видеть что отключение Чернобыльской АЭС поставило под угрозу безопасность всей Европы. Мы должны быть готовы в этом контексте, в первую очередь мы должны ускорить отключение от сети БРЭЛЛ, которое было запланировано на 2025 год, мы должны закончить его раньше», — сказал Будрис в интервью радиостанции LRT в четверг.

Статьи по теме:
Президент Литвы: из-за решений России могут быть проблемы с поставками электроэнергии
Согласованный показатель инфляции в Литве в феврале составил 6,8%  (4)

По словам Будриса, Литва должна быть готова как можно скорее присоединиться к сетям континентальной Европы.

«Нужно выполнить домашнюю работу. Однако, если бы это произошло чуть ли не завтра, было бы определено как ответ, как воздействие путем отключения Литвы от поставок в кольце БРЭЛЛ, у нас была бы возможность подключиться к континентальным европейским сетям и синхронизироваться через Польшу в чрезвычайном случае», — сказал Будрис.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в среду, что Литва может быть отключена от кольца БРЭЛЛ, если Россия сама решит использовать эту меру.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ.

Однако для этого еще нужны необходимо провести испытания системы, достроить аккумулирующие батареи мощностью 200 МВт, реализовать другие проекты, завершить прокладку подводной перемычки ЛЭП Harmony Link. В сентябре этого года планируется первые временно отключить всю электроэнергетическую систему Литвы а от постсоветской зоны IPS/UPS, в рамках испытаний работы в островном режиме. Пока не ясно, когда состоятся совместные испытания стран Балтии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami tankai, pėstininkų kovos mašinos ir užtvaros

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Putinas pradeda nuo to, kuo Hitleris baigė: Kremlius net nesuvokia, kokį fašizmą Rusijoje augina

Delfi Plius Sniego pilys

Už jo galvą Hitleris žadėjo daug pinigų: asmeninis Stalino ekstrasensas išpranašavo daug nelaimių, bet tik vienai užkirto kelią

Статьи по теме:

Экономист оценил последствия войны в Украине для Литвы: инфляция будет расти быстрее

Речь идет об ударе санкций по России – обесценился...

В феврале годовая инфляция в Литве составила 14,2% (1)

В феврале, по сравнению с февралем 2021 года, инфляция в...

Аналитик об инфляции в Литве: за последние недели произошло много драматических перемен

Война в Украине продолжается, поэтому инфляция в...

TOP новостей

Президент Литвы о российских военных: не вижу мотивации, за кого они должны воевать, за Путина?

Президент Литвы Гитанас Науседа в эксклюзивном...

Спецэфир Delfi: Киев - прямое включение, итоги переговоров в Турции (3)

На 15-й день войны против Украины российские войска...

Война в Украине. Ночные бои под Киевом, встреча Лаврова и Кулебы

Война в Украине продолжается уже две недели....

Героическая борьба украинцев привела россиян в бешенство: применяют жестокую тактику

Россия утратила инициативу в войне, которую сама же и...

В Анталье завершились переговоры Лаврова и Кулебы. О чем договрились стороны?

В Турции завершились переговоры министров иностранных...