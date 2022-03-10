«Ведь отключение может стать одним из средств воздействия, вчера мы могли видеть что отключение Чернобыльской АЭС поставило под угрозу безопасность всей Европы. Мы должны быть готовы в этом контексте, в первую очередь мы должны ускорить отключение от сети БРЭЛЛ, которое было запланировано на 2025 год, мы должны закончить его раньше», — сказал Будрис в интервью радиостанции LRT в четверг.

По словам Будриса, Литва должна быть готова как можно скорее присоединиться к сетям континентальной Европы.

«Нужно выполнить домашнюю работу. Однако, если бы это произошло чуть ли не завтра, было бы определено как ответ, как воздействие путем отключения Литвы от поставок в кольце БРЭЛЛ, у нас была бы возможность подключиться к континентальным европейским сетям и синхронизироваться через Польшу в чрезвычайном случае», — сказал Будрис.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в среду, что Литва может быть отключена от кольца БРЭЛЛ, если Россия сама решит использовать эту меру.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ.

Однако для этого еще нужны необходимо провести испытания системы, достроить аккумулирующие батареи мощностью 200 МВт, реализовать другие проекты, завершить прокладку подводной перемычки ЛЭП Harmony Link. В сентябре этого года планируется первые временно отключить всю электроэнергетическую систему Литвы а от постсоветской зоны IPS/UPS, в рамках испытаний работы в островном режиме. Пока не ясно, когда состоятся совместные испытания стран Балтии.