12 июля 2023 г. 13:19

Советник президента США: приглашение Украины в НАТО сейчас означало бы войну против России

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что решение пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну Североатлантического альянса с Россией. По его словам, разочарование Украины понятно, но, как подчеркивает советник, решение было принято с широкого одобрения членов НАТО.

"На мой взгляд, в Альянсе существует широкий консенсус относительно того, что принятие Украины в НАТО в разгар войны в Украине означало бы начало войны НАТО с Россией. И я думаю, что весь Североатлантический альянс придерживается мнения, что в настоящее время нет смысла воевать с Россией", — сказал Д. Салливан в среду на открытом форуме НАТО в Вильнюсе.

"Я понимаю, что президент Зеленский хотел чего-то большего, его позиция понятна. Однако я думаю, что с точки зрения Альянса целью было найти решение, которое заручилось бы широкой поддержкой и соответствовало позиции многих", — сказал он.

ELTA напоминает, что на Вильнюсском саммите НАТО главное внимание уделялось вопросу членства Украины в Альянсе. Киев надеялся получить четкий сигнал о перспективе членства, но западные лидеры еще до начала Вильнюсского саммита подчеркивали, что Украина не будет приглашена в НАТО, пока идет война.

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