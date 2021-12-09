Советник также сообщила, что результаты принес и звонок бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Александру Лукашенко.

"Ситуация, возможно, стабилизировалась, но мы не думаем, что она закончилась. Звонок Меркель тоже дал результат. Правда, может быть, ненадолго, но в тот момент, когда ведомства Евросоюза подключаются, это помогло нам, Польше и Латвии", - сказала Скайсгирите в четверг радиостанции LRT.

По ее словам, ситуация не является нормальной, потому что в Беларуси еще остались нелегальные мигранты, а также есть вопросы о миграционной политике Евросоюза и строительстве забора.

"Мигрантов вывезли самолетами из Беларуси. Насколько мне известно, их вылетело более 3 тысяч. Конечно, это не все, кто прибыли, поэтому мы не говорим, что ситуация уже хорошая и точка. Напротив, остаются вопросы, связанные с изменениями в законодательстве ЕС, строительством забора, который президент намерен поднять на заседании Совета руководителей ЕС на следующей неделе", - сказала советник президента.

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 65 мигрантов, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7,9 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.