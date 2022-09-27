aA
Российское общество должно отказаться от шовинизма, путинизма и российского фашизма и научиться жить со своими соседями, сказал советник президента Литвы Кястутис Будрис. Он сказал, что его удивляет апатичность российского общества – оно так и не воспротивилось войне в Украине, которая идет больше чем полгода.
Советник президента: российское общество должно отказаться от шовинизма, путинизма и российского фашизма
© AP / Scanpix

"На самом деле удивила их апатичность к происходящему, их одобрение войны, которую ведет их страна", – сказал Žinių radijаsсоветник президента, отметив, что эмоции в российском обществе и панику можно считать индикаторами будущих процессов.

"Я бы считал это индикаторами будущих процессов, когда в той или иной форме общество этого государство должно будет выйти из стадии шовинизма, путинизма и российского фашизма и перейти к нормальному сосуществованию с соседями. Это будет очень болезненно. В истории есть лишь несколько таких примеров, мы их видели", – сказал Будрис.

Статьи по теме:
Путин правда может применить ядерное оружие? Что может его остановить? И что будет, если случится самое страшное?
Государственный совет обороны договорился об усилении охраны границы Литвы

Он прокомментировал и решение Литвы не впускать бегущих от мобилизации россиян.

"В основе позиции Литвы лежит установка, что мобилизация не может быть единственным поводом для того, чтобы впускали россиян с визами или предоставляли им убежище. Потому что в данной ситуации мы оказались в том числе и потому, что идет война, которую одобряет российское общество, и потому что российское общество на нее почти не реагирует. У Литве есть нормальная позиция, в основе которой лежат ценности и политическая подоплека", – сказал советник президента.

Напомним, что в минувшую среду Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, поэтому жители России стали массово уезжать из страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Европарламентарий: если государственному террористу разрешить угрожать, его аппетит растёт

"Референдумы на оккупированных территориях – это не...

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате

В Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл...

Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять

Число бегущих из России растет: только в страны,...

Вице-министр обороны Украины: Киев не исключает угрозы со стороны Минска

Украина учитывает все риски связанные с Беларусью. Об...

ФСБ отправила БТР на погранпереход с Грузией

ФСБ сообщила, что отправила БТР на случай, если люди в...

TOP новостей

Жители Литвы стали реже расплачиваться банковскими картами

Экономисты банка Swedbank отметили, что высокий уровень...

Эфир Delfi: Максим Кац и Томас Томилинас — от мобилизации до миграции

Гости студии — российский блогер, оппозиционный...

Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять

Число бегущих из России растет: только в страны,...

Протестующим представителям гостиниц и ресторанов - плохие новости от премьера

На площади им. Винцаса Кудирки в Вильнюсе протестуют...

Парламентская оппозиция требует объяснений по поводу россиян, пересекших границу Литвы

Во вторник оппозиция Сейма потребовала от министров...