Советник президента: российская пропаганда в Литве направлена против беженцев

"Есть много распространителей этой российской пропаганды и одна из мишеней - помощь общества украинцам", – сказал советник в интервью Žinių radijаs.
По его словам, распространители лжи пытаются апеллировать к эмпатии литовцев и умалить ее.
"Ничто так не действует на желание литовцев помочь Украине, как увиденное, а особенно – личный опыт, полученный в ходе общения с людьми, которые приехали, которых приняли у нас", – сказал Будрис.
"Атака на этот аспект – наши чувства к украинцам – одна из мишеней такой информации", – продолжил он.
По словам Будриса, все эти сообщения очень похожие, а их распространители в социальных сетях идентифицированы.
Кроме того, по словам советника президента, с таким же явлением сталкиваются другие принимающие украинцев страны.
"И в этом Литва не является чем-то уникальным – то же самое делают в Польше, Венгрии – там, где много беженцев из Украины", – сказал Будрис.
В Литве на данный момент находится больше 40 000 украинцев, 17 000 - дети.
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