"В очередной раз в характерном для него стиле он обвинил Запад в том, что Запад хочет расправиться с Беларусью, что хочет их убить, это даже было сказано. Никого не удивляет подобная его риторика. Не в первый раз, и, пожалуй, не в последний, он так говорит", – сказала в четверг советник в интервью радиостанции LRT.
По ее словам, в данный момент происходит еще и информационная война, "борьба за то, как события трактуются в информационном пространстве".
"Надеемся, что независимое расследование ответит на вопрос о том, что же произошло на самом деле. Как известно, на заседании Совета руководителей ЕС было принято обращение глав ЕС в Международную организацию гражданской авиации, чтобы как можно скорее провести независимое расследование. (...) Интерпретация событий А. Лукашенко не убеждает, и даже не кажется убедительной. Однако он это рассказывает и международной аудитории, и своим людям", – сказала советник.
Она прогнозировала, что независимо от хода и выводов расследования минский режим будет придерживаться собственной версии.
В среду А. Лукашенко заявил в парламенте своей страны, что "наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали".
"Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить", – сказал А. Лукашенко после того, как в международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.
По словам А. Скайсгирите, он запугивал, и на эти угрозы будут реагировать.
"Это своеобразное запугивание, что якобы раньше белорусские пограничники этих нелегальных мигрантов останавливали у границы, а сейчас не будут останавливать. Наши службы работают, и польские службы работают. Вместе с союзниками мы попытаемся решить эту проблему", – сказала советник.
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