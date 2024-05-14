Советник президента: премьер за свой пост может быть спокойна

"Не обязательно речь идет только об одном не назначенном министре или о министре, чье имя президент называл публично", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире радиостанции Žinių radijas, добавив, что пока не планируется предложить смену главы правительства.

"Думаю, премьер может быть совершенно спокойна", – добавил советник.

Ф. Янсонас уверяет, что заявления Офиса президента об обновлении состава правительства не являются запугиванием во время выборов.

"Не думаю, что один ответ на вопрос следует расценивать как угрозу. (...) Есть министры, которых нет, и есть министры, работа которых вызывает вопросы, и эти вопросы будут обсуждаться", – сказал Ф. Янсонас.