"О чем будут вести беседу лидеры, на данный момент информации немного, но, конечно, есть опасения, вероятно, относительно того, что Китай может быть склонен помочь России военными средствами в этой агрессивной войне", — заявила во вторник радиостанции "Žinių radijas" А. Скайсгирите.

"Если будет договоренность о том, что Китай поставляет вооружение России, а Россия использует данное вооружение против Украины, это станет достаточно существенным изменением как в их взаимоотношениях, так и в оценке от западного сообщества", – добавила она.

По словам советника президента, до сих пор Китай отрицал поставки оружия в Россию, однако есть основание подозревать Китай в поставках товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в военных целях. Поэтому, как отмечает А. Скайсгирите, Китай все еще находится в "серой зоне".

"До сих пор Китай отрицал, что поставляет оружие. Правда, есть обоснованные подозрения, что они поставляют товары двойного назначения, которые могут использоваться и в военных целях. Однако это пока такая, скажем так, серая зона", — сказала советник президента.

"Если будет достигнута договоренность о поставках настоящего боевого оружия, это уже станет полным принятием российской стороны в этой войне", — подчеркнула А. Скайсгирите.

ELTA напоминает, что китайский лидер Си Цзиньпин в настоящее время находится с визитом в Москве. Во вторник лидеры Китая и России встретятся для очередной официальной беседы. В понедельник президент России и находящийся с визитом китайский лидер провели неформальные переговоры.