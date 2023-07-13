Советник президента: поддержка Украины жителями Литвы влияла на решения НАТО

"Сигнал России со стороны НАТО (...) заключается в том, что Россия остается главной, постоянной и прямой угрозой для НАТО. А НАТО проводит планирование с целью сдерживания и, при необходимости, остановки России на поле боя", - радиостанции Žinių radijas в четверг сказал К. Будрис.

Советник президента подчеркивает, что России также был направлен четкий сигнал о том, что независимо от ее действий решения относительно отношений с Украиной НАТО будет принимать самостоятельно.

"(В декларации – ELTA) больше не боятся тех тем, которые раньше даже были табуированными, таких, как ядерное сдерживание. НАТО является ядерным Альянсом и будет использовать все: ядерные, конвенционные и другие силы. Вот послание России – не пытайтесь проверять, если вы все еще воображаете, что можете проверить стабильность, единство или твердость ответа НАТО ", - сказал К. Будрис.

"Не пытайтесь это сделать, потому что последствия будут колоссальными, фатальными и ведущими к концу", - добавил он.