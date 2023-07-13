Советник президента: поддержка Украины жителями Литвы влияла на решения НАТО

"Сигнал России со стороны НАТО (...) заключается в том, что Россия остается главной, постоянной и прямой угрозой для НАТО. А НАТО проводит планирование с целью сдерживания и, при необходимости, остановки России на поле боя", - радиостанции Žinių radijas в четверг сказал К. Будрис.
Советник президента подчеркивает, что России также был направлен четкий сигнал о том, что независимо от ее действий решения относительно отношений с Украиной НАТО будет принимать самостоятельно.
"(В декларации – ELTA) больше не боятся тех тем, которые раньше даже были табуированными, таких, как ядерное сдерживание. НАТО является ядерным Альянсом и будет использовать все: ядерные, конвенционные и другие силы. Вот послание России – не пытайтесь проверять, если вы все еще воображаете, что можете проверить стабильность, единство или твердость ответа НАТО ", - сказал К. Будрис.
"Не пытайтесь это сделать, потому что последствия будут колоссальными, фатальными и ведущими к концу", - добавил он.
Таким образом, по его словам, относительно сдерживания России в ходе саммита НАТО были достигнуты огромные изменения. Однако, признает он, переговоры по всему тексту декларации были сложными.
К. Будрис также подчеркивает, что очень важную роль в решениях НАТО относительно Украины сыграло давление жителей Литвы.
"Поддержка жителей Литвы, она оказывала давление. На те флаги (Украины – ELTA) указывали в своих словах, заявлениях лидеры других стран. Конечно, это действует. Также как действует чье-то разочарование, и это хорошо", - сказал он.
Дал оценку саммиту НАТО
Советник президента утверждает, что Литва организовала саммит НАТО максимально хорошо.
"Что касается работы Литвы, организации и того, чего от нас ожидали как от принимающей страны, я могу гарантировать и поставить 10", - сказал он.
Между тем, К. Будрис говорит, что решения, принятые в ходе саммита НАТО, может оценить как "хорошие".
"Наверное, (оценка – ELTA) крутилась бы вокруг слова "хорошо", и если все-таки нужно выражение в баллах, то было бы около 8", - дал свою оценку советник главы государства.
"Эта 8-ка касается одного из вопросов – дальнейших вопросов Украины и НАТО", - сказал К. Будрис, признав, что эта оценка также может быть связана с несколько завышенными ожиданиями.
Он также отметил, что Литва оценивает само мероприятие, пожалуй, наиболее скептически из всех стран НАТО.
Во вторник лидеры стран НАТО согласовали важнейший документ встречи – коммюнике, в котором предусмотрены решения, связанные с перспективами членства Украины в Альянсе.