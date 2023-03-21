Советник президента: перед саммитом НАТО улицы Вильнюса должны заасфальтировать и выровнять

По ее словам, эта важная встреча - шанс для новой власти и мэра представить город во всем мире.

"Улицы Вильнюса должны заасфальтировать и выровнять. Именно так", – сказала она 21 марта в интервью на Žinių radijаs, отметив, что важен также вопрос чистоты и инфраструктуры для мероприятий.

"Как представит себя миру Вильнюс, отмечающий 700-летие – это шанс именно для мэра города и нового муниципалитета", – сказала Скайсгирите.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Такая встреча в Вильнюсе проводится впервые.

О возможном участии в этом мероприятии заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что на выборах мэра Вильнюса победил консерватор Валдас Бенкунскас.