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Советник президента Литвы по национальной безопасности говорит, что многие специалисты по информационным технологиям (IТ) из России ставят под угрозу национальную безопасность Литвы, потому что российский IT-сектор контролируется спецслужбами.
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
© DELFI / Andrius Ufartas

"Не скрою, раньше разведывательное сообщество нашей страны относилось с большим скептицизмом к стратегическим секторам, действующим в России. Сектор информационных технологий — один из них, потому что они контролировались ФСБ — их службой безопасности", — заявил в четверг в интервью радиостанции LRT советник президента Кястутис Будрис.

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"У нас здесь не так много больших иллюзий относительно того, что компании могут свободно работать без контроля своих силовых структур и не выполнять заданий, тогда, когда им это необходимо", — добавил Будрис.

С другой стороны, по его словам, из-за войны на Украине тысячи IT-специалистов из России и Беларуси, планирующие приехать в Литву в ближайшее время, не должны рассматриваться как возможность восполнить недостающие профессии на рынке страны. Будрис подчеркивает, что следует создать условия для инвестиций в Литве со стороны западных компаний, которые сделали капиталовложение в России и прекратили там деятельность.

"Одна из целей санкций — чтобы они оказывали давление на свое политическое руководство, чтобы остановить войну, а не паковать чемоданы на Запад", — добавил советник президента.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте недавно заявила, что в связи с войной в Украине в ближайшее время в Литву планируют приехать тысячи IT-специалистов из России и Беларуси.

С началом войны в Украине Литва ожидает новую волну переезда компаний в страну, так как международный бизнес хочет как можно скорее покинуть Россию и Беларусь. Некоторые украинские компании также заинтересованы в возможности временно перевести всех или часть своих сотрудников в Литву из соображений их безопасности до окончания войны.

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